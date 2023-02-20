О главных событиях этого дня на военном и дипломатическом фронтах читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Так есть хочется, что и переночевать негде: почему в России реанимируют политический труп Медведчука

03:00 Премьер-министр Молдовы Дорин Речан констатировал, что Приднестровье нужно демилитаризовать путем выдворения оттуда российских войск. Лишь спустя, по его словам, можно будет внедрять в регионе разные реформы, в частности, экономические и социальные.

02:28 Bloomberg: инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%; это на 6% меньше, чем нужно для производства ядерного орудия.

01:11 Президент Зеленский: для нас важно защитить Бахмут, но не любой ценой; мы будем оборонять Бахмут, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить наступление на Краматорск и Славянск, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут; мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку.

00:24 С должности руководителя управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского городского совета уволили Владислава Николаева. Известно, что чиновник называл Украину фашистским государством и выступал на псевдореферендумах в квазиреспубликах.