Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ сказав на пресконференції у Брюсселі 20 лютого, що в Росії майже вдвічі більше солдатів, ніж було на початку вторгнення, інформує 24 Канал.

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Боррель закликав передати Україні зброю ЄС зі складів

Жозеп Боррель розповів, що Кремль використовує по 50 тисяч артилерійських снарядів на добу. Тож Україні терміново потрібні всі доступні боєприпаси, щоб вона могла дати відсіч ворог.

Високопосадовець запевнив: "У вас може бути зброя, але до зброї потрібна куля – особливо для танків і артилерії".

Боррель пояснив, що найближчими тижнями найкращий спосіб забезпечити Україну боєприпасами – поділитися вже наявними запасами боєприпасів європейських армій.

Ми не маємо чекати, поки вони будуть виготовлені. Треба використовувати те, що вже вироблено і є в запасах, або вже законтрактовано і буде вироблено найближчими днями. Пріоритетом має бути постачання українській армії – скільки зможемо,

– заявив Жозеп Боррель.

Ба більше, Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки пояснив, що очільники МЗС країн Євросоюзу на засіданні 20 лютого обговорювали, як можна забезпечити Україну необхідною кількістю боєприпасів для ведення дій проти Росії. Та він запевнив, що це питання радше до міністрів оборони, ніж очільників МЗС.

"І ми представимо конкретні пропозиції міністрам оборони на наступному засіданні Ради ЄС 7 – 8 березня", – заявив Боррель.

Він також анонсував, що на цій зустрічі міністрів оборони у Стокгольмі планує озвучити детальну пропозицію щодо збільшення виробництва та закупівлі боєприпасів у Європі.

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