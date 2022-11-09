Об этом 24 каналу рассказал евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он также отметил, что Чижов – всегда выступал против единства Евросоюза и всегда был ярым противником Украины.

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Совершенно точно в Европарламенте пророссийские политики, но они ждут момента, чтобы поднять голову и начать говорить все то, что мы слышали раньше.

Подробнее о пророссийском лобби в Европарламенте: смотрите видео

Сейчас они молчат, потому что, во-первых, – сейчас высказываться против Украины непопулярно и также следует отметить, что они боятся получить большую волну критики.

Украина продолжает получать помощь от Запада