Про це 24 каналу розповів євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він також зазначив, що Чижов – завжди виступав проти єдності Євросоюзу та завжди був запеклим противником України.
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Абсолютно точно у Європарламенті є проросійські політики, але вони чекають моменту, аби підняти голову і почати говорити все те, що ми чули раніше.
Детальніше про проросійське лобі в Європарламенті: дивіться відео
Зараз вони мовчать, бо по перше – зараз висловлюватися проти України не популярно і також слід зазначити, що вони бояться отримати велику хвилю критики.
Україна продовжує отримувати допомогу від Заходу
- 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.