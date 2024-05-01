Дальнейшее расследование дела пришлось отложить. Власти России отказалась от сотрудничества, аргументируя это тем, что рассмотрение соответствующего чешского запроса может нанести ущерб российскому суверенитету и общественному порядку.

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Что известно о взрывах на складах боеприпасов в Чехии

В селе Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах оружия.

На складе, где взрывы прогремели в октябре, хранилось 50 тонн боеприпасов. В результате взрыва они разлетелись в радиусе 800 метров.

Тогда погибли двое работников компании "Imex Group", которая арендовала этот склад.

Из-за последствий взрыва пришлось эвакуировать почти 400 местных жителей. Эвакуацию объявили превентивно, чтобы облегчить работу пиротехников.

Пиротехнические работы закончились только 30 октября. Тогда заявили, что удалось вывезти 7000 тонн боеприпасов.

Второй взрыв произошел 3 декабря 2014 года на складе, который располагался в 1,2 километрах от эпицентра первого взрыва. На нем хранилось 100 тонн боеприпасов.

Тогда эвакуацию провели для 430 жителей окрестных сел. С мест взрывов еще до января 2015 года продолжали вывозить боеприпасы. Очистка территории продолжалась до октября 2020 года.

Эксперты установили, что эти инциденты нанесли ущерб на сумму более 1 млрд чешских крон.

"Дальнейшего ущерба удалось избежать благодаря вмешательству Интегрированной спасательной системы, которой руководит региональное управление полиции Злинского края", – говорится в отчете правоохранителей.

Следователи нашли российский след в этих взрывах

Чешская полиция обвиняет в совершении взрывов российскую военную разведку. И отмечает, что это не была "изолированная акция, а часть длительной диверсионной операции" на территории ЕС и Украины. Следствие считает доказанным факт причастности к взрывам ГРУ.

Мотивом они называют недопущение доставки оружия и боеприпасов в зоны боевых действий, где находилась российская армия.

Российская военная разведка имела средства для осуществления взрывов, в том числе лиц, которые выезжали с этой целью из России и немедленно возвращались обратно,

– говорится в отчете расследования.

По данным полицейских, злоумышленниками были сотрудники в/ч 29155, которые работали над совершением диверсий за рубежом.

"Для дальнейших действий полицейского органа не хватает некоторой информации, особенно по перемещению отдельных членов ГРУ на территории Чешской Республики, на складах в Врбетице", – отмечает чешское следствие.

Россия отказывается сотрудничать с чешскими правоохранителями

Подозреваемые во взрывах сейчас находятся в России. Чешская сторона направила запросы в РФ о международной правовой помощи. На что получила отказ.

Россия боится, что рассмотрение чешского запроса якобы "может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам".

Возможности получения дополнительных доказательств в Чешской Республике или в странах, которые удовлетворили запросы Чехии о правовой помощи, исчерпаны,

– отмечает полиция Чехии.

Из-за отсутствия какой-либо информации, которая могла бы позволить открыть уголовное дело, следствие вынуждено отложить расследование.

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