Чешский глава также отметил, что страна-агрессо сейчас представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности. По словам Павела, Россия также угрожает и союзникам по Североатлантическому Альянсу.

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Павел высказался об амбициях России

В недавнем заявлении президент Чешской Республики подчеркнул четкое заявление режима российского диктатора Владимира Путина о борьбе против "коллективного Запада". Президент Павел утверждает, что если бы ограничений не было, у российских имперских устремлений не было бы предела.

Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока,

– подчеркнул он.

Справка! Восточный блок – термин, используемый на Западе во второй половине 20 века для обозначения просоветских государств Центральной и Восточной Европы. В Европе восточный блок представляли Албания (до 1961 года), Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.

Кроме того, глава Чехии отметил, что сейчас большая опасность от России угрожает странам, ныне не членам Евросоюза или НАТО.

"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", – заявил он.

Он также подчеркнул, что действия России разожгли широкомасштабный военный конфликт в Европе, что привело к значительным человеческим страданиям и значительным разрушениям в Украине.

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Президент Чехии также отметил, что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, развязала "империалистическую, кровавую кампанию против суверенной страны". Он подчеркнул, что масштаб военных преступлений, которые совершает Россия в Европе, является беспрецедентным за последние 80 лет, если не считать ужасной резни в Сребренице.

Павел отметил важность постоянной поддержки Украины в политической, экономической, гуманитарной и военной сферах. Кроме того, он подчеркнул значительную роль политиков в обеспечении эффективной стратегической коммуникации.

Лично дома я неоднократно объясняю, что на Украине на кону стоит наша собственная безопасность,

– сказал он.

В то же время президент Павел признал, что между разными мировыми лидерами существует расхождение во взглядах с ним. В течение своего короткого пребывания на посту президента он участвовал в дискуссиях с несколькими лидерами, придерживающимися противоположных взглядов на Россию.

"Моя цель – не судить их, а выслушать и объяснить, как связаны текущие события, к историческому опыту нашей страны", – подчеркнул он.

В заключение он предупредил, что агрессивные действия России могут иметь далеко идущие последствия. По его мнению, если Россия извлечет какую-либо пользу от своей агрессии, это, вероятно, еще больше подогреет ее аппетит к эскалации войны в Европе. Вдобавок, такое поведение потенциально может стать опасным прецедентом, побуждая другие страны прибегать к военной силе для защиты собственных интересов.