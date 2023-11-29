Чеський очільник також зазначив, що країна-агресорка зараз становить найбільш значну і безпосередню загрозу європейській безпеці. За словами Павела, Росія також загрожує і союзникам по Північноатлантичному Альянсу.

Дивіться також Чехія заморозила державну власність Росії та підштовхуватиме це робити інші держави ЄС

Павел висловився про амбіції Росії

У нещодавній заяві президент Чеської Республіки підкреслив чітку заяву режиму російського диктатора Владіміра Путіна про боротьбу проти "колективного Заходу". Президент Павел стверджує, що якби обмежень не було, російські імперські устремління не мали б меж.

Якщо це буде дозволено, Росія без вагань захопить регіони колишнього Східного блоку,

– наголосив він.

Довідка! Східний блок – термін, який використовували на Заході в другій половині 20 століття для позначення прорадянських держав Центральної та Східної Європи. У Європі східний блок представляли Албанія (до 1961 року), Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія та Чехословаччина.

Крім того, глава Чехії зазначив, що наразі велика небезпека від Росії загрожує країнам, які нині не є членами Євросоюзу чи НАТО.

"Ось чому дуже важливо підтримувати такі держави, як Молдова, Грузія або Боснія і Герцеговина", – заявив він.

Він також підкреслив, що дії Росії розпалили широкомасштабний військовий конфлікт у Європі, що призвело до значних людських страждань і значних руйнувань в Україні.

Чеський президент сказав, чому треба допомагати Україні

Президент Чехії також зауважив, що Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, розв'язала "імперіалістичну, криваву кампанію проти суверенної країни". Він підкреслив, що масштаб воєнних злочинів, які вчиняє Росія в Європі, є безпрецедентним за останні 80 років, якщо не брати до уваги жахливу різанину в Сребрениці.

Павел наголосив на важливості постійної підтримки України в політичній, економічній, гуманітарній та військовій сферах. Крім того, він підкреслив значну роль політиків у забезпеченні ефективної стратегічної комунікації.

Особисто вдома я неодноразово пояснюю, що на Україні на кону стоїть наша власна безпека,

– сказав він.

Водночас президент Павел визнав, що між різними світовими лідерами існує розбіжність у поглядах з ним. Протягом свого короткого перебування на посаді президента він брав участь у дискусіях з кількома лідерами, які дотримуються протилежних поглядів на Росію.

"Моя мета – не судити їх, а вислухати й пояснити, як пов'язані поточні події. до історичного досвіду нашої країни", – підкреслив він.

Наостанок він попередив, що агресивні дії Росії можуть мати далекосяжні наслідки. На його думку, якщо Росія отримає якусь користь від своєї агресії, це, ймовірно, ще більше підігріє її апетит до ескалації війни у Європі. На додаток, така поведінка потенційно може стати небезпечним прецедентом, спонукаючи інші країни вдаватися до військової сили для захисту власних інтересів.