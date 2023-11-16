Так, до національного санкційного списку потрапив ФДУП "Держзакордонвласність". Мовиться про структуру, яка займається управлінням російськими об'єктами нерухомості за кордоном. Відповідне рішення ухвалила влада Чехії.

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Усі активи заморожуються

За підсумками засідання уряду міністр закордонних справ Ян Ліпавський детальніше розповів про це. Він зазначив, що після внесення до списку санкцій організації, усі її активи у країні заморожуються. Але це ще не все. Також стає незаконною будь-яка комерційна діяльність, зокрема, здача об'єктів нерухомості в оренду.

Водночас він уточнив, що відповідне рішення не стосується об'єктів нерухомості посольства Росії. Їх країна-агресорка використовує для виконання дипломатичної діяльності.

Чехія підштовхуватиме інші країни ЄС

Зауважимо, що уряд Чехії також підштовхуватиме країни-члени ЄС. Їх закликатимуть ухвалювати рішення, пов'язані з замороженням державних активів Росії. Відповідну ініціативу проштовхуватиме прем'єр-міністр Петр Фіала.

Він уточнив, що після рішення Праги, ухваленого 15 листопада, Росія не матиме можливості керувати нерухомістю, яка належить державним установам. А все тому, що вона потрапила під "заморозку".

Це майно не можна буде передати або продати. Банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно, не зможуть використовуватися Росією в будь-який спосіб,

– наголосив Фіала.

За словами міністра, Чехія на європейській арені займатиметься підштовхуванням до подібних кроків інші країни.