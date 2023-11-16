Так, в национальный санкционный список попал ФГУП "Госграницасобственность". Речь идет о структуре, занимающейся управлением российскими объектами недвижимости за рубежом. Соответствующее решение приняли власти Чехии.

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Все активы замораживаются

По итогам заседания правительства министр иностранных дел Ян Липовский подробнее рассказал об этом. Он отметил, что после внесения в список санкций организации все ее активы в стране замораживаются. Но это еще не всё. Также становится незаконной любая коммерческая деятельность, в частности, сдача объектов недвижимости в аренду.

В то же время он уточнил, что соответствующее решение не касается объектов недвижимости посольства России. Их страна-агрессор использует для выполнения дипломатической деятельности.

Чехия будет подталкивать другие страны ЕС

Заметим, что правительство Чехии будет также подталкивать страны-члены ЕС. Их будут призывать принимать решения, связанные с заморозкой государственных активов России. Соответствующую инициативу будет проталкивать премьер-министр Петр Фиала.

Он уточнил, что после решения Праги, принятого 15 ноября, Россия не сможет управлять недвижимостью, которая принадлежит государственным учреждениям. А все потому, что она попала под "заморозку".

Это имущество нельзя будет передать или продать. Банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество, не смогут использоваться Россией любым способом,

– подчеркнул Фиала.

По словам министра, Чехия на европейской арене будет заниматься подталкиванием к подобным шагам других стран.