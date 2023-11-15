Об этом офф рекордс заявил высокопоставленный чиновник корреспондентке 24 Канала в Брюсселе.

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Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, что сейчас на столе переговоров находятся несколько позиций, и некоторые темы имеют большую поддержку со стороны европейских лидеров. Впрочем, собеседник не берется прогнозировать, каким будет политическое решение. Это будут решать главы правительств государств-членов Евросоюза.

"Я надеюсь, что мы достигнем согласия по всем этим вопросам. Это то, что я хотел бы видеть. Но я не могу сейчас говорить о результатах", – сказал евродипломат.

По словам собеседника, в дискуссиях среди государств-членов есть "конструктивное настроение". Впрочем, трудности получения единодушия среди всех государств – членов ЕС все же существуют. Кроме того, это касается и 12-го пакета санкций.

"В ближайшие недели придется обсуждать санкции, но это тоже нелегкая тема. Но мы работаем, конструктивность есть, как есть и трудности", – сказал собеседник.

Отметим, по данным Politico, Еврокомиссия представила проект 12-го санкционного пакета против России. В ограничения может войти запрет на российские алмазы. Над этим вопросом ЕК работает вместе с партнерами по G7. Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго с января 2024 года, впрочем, введение непрямого запрета на импорт алмазов, обработанных в России, в страны, не входящие в ЕС, будет происходить постепенно.

Также в новом пакете Брюссель предлагает ввести более жесткие требования к отчетности, направленные к полному бану продажи российской нефти, которую купили, нарушив санкции. Несмотря на согласование цены в 60 долларов за баррель в прошлом году, Москве удается продать свой товар за 80 долларов.

В Еврокомиссии предлагают ввести требование к сертификатам, которое также будет включать детализированные дополнительные расходы, такие как страхование и фрахт. Эта инициатива предназначена для усложнения схем, где трейдеры могут предложить большие дополнительные суммы для безопасности своего груза и утверждать, что эти средства покрывают различные расходы, такие как транспорт. Ожидается, что это улучшит прозрачность и соблюдение правил торговли нефтью.

В рамках новых предложений Европейского Союза рассматриваются ограничения на импорт российского чугуна, меди, алюминиевой проволоки и фольги. Дополнительно рассматривается установление ограничений на импорт российского сжиженного нефтяного газа (LPG) после требований Польши и Балтии. Это решение вызвано стратегическим запросом и может повлиять на рынок, поскольку Варшава является самым большим покупателем сжиженного газа в ЕС, используя его для автомобильного горючего и отопления.

