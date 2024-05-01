Подальше розслідування справи довелося відкласти. Влада Росії відмовилася від співпраці, аргументуючи це тим, що розгляд відповідного чеського запиту може завдати шкоди російському суверенітету та громадському порядку.

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Що відомо про вибухи на складах боєприпасів у Чехії

У селі Врбетіце 16 жовтня та 3 грудня 2014 року сталися вибухи на складах зброї.

На складі, де вибухи пролунали у жовтні, зберігалося 50 тонн боєприпасів. Унаслідок вибуху вони розлетілися у радіусі 800 метрів.

Тоді загинули двоє працівників компанії "Imex Group", яка орендувала цей склад.

Через наслідки вибуху довелося евакуювати майже 400 місцевих жителів. Евакуацію оголосили превентивно, щоб полегшити роботу піротехніків.

Піротехнічні роботи закінчилися лише 30 жовтня. Тоді заявили, що вдалося вивезти 7000 тонн боєприпасів.

Другий вибух стався 3 грудня 2014 року на складі, що розташовувався за 1,2 кілометра від епіцентру першого вибуху. На ньому зберігалося 100 тонн боєприпасів.

Тоді евакуацію провели для 430 мешканців навколишніх сіл. З місць вибухів ще до січня 2015 року продовжували вивозити боєприпаси. Очищення території тривало до жовтня 2020 року.

Експерти встановили, що ці інциденти завдали збитків на суму понад 1 млрд чеських крон.

"Подальшої шкоди вдалося уникнути завдяки втручанню Інтегрованої рятувальної системи, якою керує регіональне управління поліції Злінського краю", – йдеться у звіті правоохоронців.

Слідчі знайшли російський слід у цих вибухах

Чеська поліція звинувачує у вчиненні вибухів російську військову розвідку. І зазначає, що це не була "ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції" на території ЄС та України. Слідство вважає доведеним факт причетності до вибухів ГРУ.

Мотивом вони називають недопущення доправлення зброї та боєприпасів у зони бойових дій, де перебувала російська армія.

Російська військова розвідка мала засоби для здійснення вибухів, у тому числі осіб, які виїжджали з цією метою з Росії та негайно поверталися назад,

– йдеться у звіті розслідування.

За даними поліцейських, зловмисниками були співробітники в/ч 29155, які працювали над вчиненням диверсій за кордоном.

"Для подальших дій поліцейського органу бракує деякої інформації, особливо щодо переміщення окремих членів ГРУ на території Чеської Республіки, на складах у Врбетіце", – зазначає чеське слідство.

Росія відмовляється співпрацювати із чеськими правоохоронцями

Підозрювані у вибухах наразі перебувають у Росії. Чеська сторона надіслала запити до РФ про міжнародну правову допомогу. На що отримала відмову.

Росія боїться, що розгляд чеського запиту нібито "може завдати шкоди суверенітету, громадському порядку та важливим інтересам".

Можливості отримання додаткових доказів у Чеській Республіці або в країнах, які задовольнили запити Чехії про правову допомогу, вичерпано,

– зазначає поліція Чехії.

Через відсутність будь-якої інформації, яка могла б дозволити відкрити кримінальну справу, слідство змушене відкласти розслідування.

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