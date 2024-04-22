Зокрема, це стосується його поплічника Артема Марчевського та фірми Voice of Europe. Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Повинні захиститись від російського втручання

Ян Ліпавський зазначив, що представив цю пропозицію під час засідання. Також чеський міністр запропонував обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні лише країною акредитації.

Ми повинні захистити нашу країну і захистити наших людей від російського втручання. Так що так, з мого боку є великий інтерес. І тепер наша робота полягає в тому, щоб переконати інших, що ми повинні рухатися далі,

– прокоментував Ліпавський можливе запровадження санкцій.

Нагадаємо, як повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів, незабаром на аукціон виставлять конфісковане майно зрадника Віктора Медведчука. Йдеться про його автомобіль Maybach та колекційні годинники.

Раніше чеська контррозвідка викрила проросійську мережу

Видання "Voice of America" повідомило, що напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв Медведчук.

Повідомлялося, що мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а ще публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті "Голос Європи". Все для того, щоб провести в Європарламент якнайбільше проросійських політиків.

До слова, сайт "Голос Європи" Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу "112 Україна" Артемом Марчевським. До речі, чеські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомили, що гроші від "Voice of Europe" отримували політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини.

Після того як чеські спецслужби опублікували розслідування, низка європейських політиків висловила занепокоєння. Вони й не усвідомлювали, що ризик іноземного втручання в політику ЄС настільки високий. Німецька газета Der Spiegel повідомила, що гроші передавали готівкою під час таємних зустрічей у Празі або через біржі криптовалют.