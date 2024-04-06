Конфісковані речі Медведчука продадуть

Як повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів, незабаром на аукціон виставлять конфісковане майно зрадника Віктора Медведчука. Йдеться про його автомобіль Maybach та колекційні годинники.

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Загалом перелік майна Медведчука, яке підлягає реалізації, складається з 20 пунктів. Зараз триває відбір організації, яка буде продавати майно кума Путіна.

Усі охочі юридичні особи можуть податки документи до 19 квітня. 25 квітня комісія з питань проведення конкурсного відбору визначить переможця, який буде продавати автомобіль та годинники Медведчука через "Прозорро.Продажі".

Вартість речей Медведчука наразі не повідомляється, початкову ціну лота опублікують ближче до аукціону.

Також у Хорватії перебуває арештована яхта Віктора Медведчука. Місцеві правоохоронці пильно за нею стежать та запевняють, що вона також буде реалізована на користь України, і є ймовірність, що це буде перший конфіскований актив, проданий за кордоном.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді. Він перебував під домашнім арештом, втік і був знову затриманий. Згодом його обміняли на захисників Маріуполя. Його дружина Оксана Марченко також втекла до Росії.