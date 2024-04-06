Конфискованные вещи Медведчука продадут

Как сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, вскоре на аукцион выставят конфискованное имущество предателя Виктора Медведчука. Речь идет о его автомобиле Maybach и коллекционных часах.

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В целом перечень имущества Медведчука, которое подлежит реализации, состоит из 20 пунктов. Сейчас идет отбор организации, которая будет продавать имущество кума Путина.

Все желающие юридические лица могут подать документы до 19 апреля. 25 апреля комиссия по вопросам проведения конкурсного отбора определит победителя, который будет продавать автомобиль и часы Медведчука через "Прозорро.Продажи".

Стоимость вещей Медведчука пока не сообщается, начальную цену лота опубликуют ближе к аукциону.

Также в Хорватии находится арестованная яхта Виктора Медведчука. Местные правоохранители пристально за ней следят и уверяют, что она также будет реализована в пользу Украины, и есть вероятность, что это будет первый конфискованный актив, продан за рубежом.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Он находился под домашним арестом, сбежал и был снова задержан. Впоследствии его обменяли на защитников Мариуполя. Его жена Оксана Марченко также сбежала в Россию.