Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав держави-члени ЄС проігнорувати інавгурацію Путіна та не відправляти своїх послів на цю подію, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Це було б дисонансом

Жозеп Боррель наголосив, що в Євросоюзі тривали довгі дискусії щодо спільної позиції з огляду на інавгурацію російського диктатора. За його словами, ігнорування цієї події стало б правильним рішенням і саме це він порадив державам-членам ЄС.

Українцям і багатьом людям в усьому світі буде дуже важко зрозуміти, як Путіна засуджує Міжнародний кримінальний суд за війну в Україні, як ми оскаржуємо вибори, бо вони не були вільними, а потім відвідуємо інавгурацію. Це було б явним протиріччям. Тому моя порада державам-членам була не брати участь,

– заявив верховний представник Євросоюзу з питань безпеки та зовнішньої політики.

Боррель висловив сподівання, що європейські країни таки візьмуть до уваги його пораду, але остаточне рішення про відвідування інавгурації буде ухвалено на національному рівні кожної держави окремо.

Стало відомо, хто не дослухався до Борреля

За даними "Радіо Свободи", "свято" Путіна вирішили відвідати 6 країн-членів ЄС.

Отже, на інавгурації російського диктатора будуть присутні представники Франції, Угорщини, Мальти, Кіпру, Греції та Словаччини.

Нагадаємо, що брати участь у церемонії відмовилися 21 країна Євросоюзу. Це, зокрема, країни Балтії, Польща, Німеччина та Чехія. В останню мить передумала відправляти своїх представників Бельгія.

Також "незаконну процесію" проігнорують США, Велика Британія, Канада та Вірменія.

Однак у Держдепі США наголосили, що попри нечесні вибори Вашингтон продовжує вважати Путіна президентом Росії.

Раніше МЗС України заявило, що не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Київ закликав іноземні держави та міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора.