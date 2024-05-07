Наразі офіційної інформації про загибель російського офіцера немає.

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Нищівний удар

Як повідомляють пропагандистські джерела, Денис Лапін загинув вранці 3 травня після того, як стався "прильот" по командному пункту. Окупанти заявляють, що їхнього високопоставленого товариша вбили з РСЗВ "HIMARS".

На момент смерті полковник мав 38 років. Сам Лапін родом із міста Волгоград. У 2019 році він закінчив Загальновійськову академію зс Росії.

Тим часом у медіа припускають, що ліквідований офіцер міг бути сином російського генерал-полковника Олександра Лапіна.

Саме під керівництвом Олександра Лапіна у лютому 2022 року росіяни наступали на Київ. Згодом воєначальника перекинули на схід.

Його ж син був одним із керівників операції з окупації Сум та Чернігова. Є інформація, що він був нагороджений з рук батька медаллю Жукова.

Нагадаємо, що станом на зараз втрати Росії у живій силі за понад 2 роки війни становлять близько 476 460.

Хто такий Олександр Лапін

Відомо, що з жовтня 2022 року 60-річний Лапін обіймав посаду командувача Центрального військового округу, а в січні 2023 року був призначений начальником штабу сухопутних військ Росії.

Генерал неодноразово ставав об'єктом критики з боку чеченського лідера Рамзана Кадирова і колишнього глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за провали у війні проти України.

Крім того, Лапін є рекордсменом з втраченої техніки. Він при форсуванні річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу, тобто понад 75 одиниць техніки.

Видання Newsweek припускає, щ Путін може призначити Олександра Лапіна командувачем Ленінградського військового округу, дислокованого поблизу Фінляндії та країн Балтії, які є членами НАТО.

Зазначимо, що у Росії визнали чергову втрату Су-34 разом із екіпажем.