Сейчас официальной информации о гибели российского офицера нет.

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Сокрушительный удар

Как сообщают пропагандистские источники, Денис Лапин погиб утром 3 мая после того, как произошел "прилет" по командному пункту. Оккупанты заявляют, что их высокопоставленного товарища убили из РСЗО "HIMARS".

На момент смерти полковнику было 38 лет. Сам Лапин родом из города Волгоград. В 2019 году он окончил Общевойсковую академию ВС России.

Между тем в медиа предполагают, что ликвидированный офицер мог быть сыном российского генерал-полковника Александра Лапина.

Именно под руководством Александра Лапина в феврале 2022 года россияне наступали на Киев. Впоследствии военачальника перебросили на восток.

Его же сын был одним из руководителей операции по оккупации Сум и Чернигова. Есть информация, что он был награжден из рук отца медалью Жукова.

Напомним, что по состоянию на сейчас потери России в живой силе за более чем 2 года войны составляют около 476 460.

Кто такой Александр Лапин

Известно, что с октября 2022 года 60-летний Лапин занимал должность командующего Центрального военного округа, а в январе 2023 года был назначен начальником штаба сухопутных войск России.

Генерал неоднократно становился объектом критики со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова и бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за провалы в войне против Украины.

Кроме того, Лапин является рекордсменом по потерянной технике. Он при форсировании реки Северский Донец потерял батальонно-тактическую группу, то есть более 75 единиц техники.

Издание Newsweek предполагает, что Путин может назначить Александра Лапина командующим Ленинградского военного округа, дислоцированного вблизи Финляндии и стран Балтии, которые являются членами НАТО.

Отметим, что в России признали очередную потерю Су-34 вместе с экипажем.