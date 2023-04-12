Им оказался повышен к начальнику генштаба сухопутных войск – генерал-полковник Александр Лапин. Ранее он командовал группой Центр или Центральным военным округом России.

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Разгром группировки Лапина организовала львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Российские милитари блоггеры также обвиняли Лапина в поражениях российской армии под Изюмом, Лиманом и Балаклеей и отступлении из Харьковской области, где ВСУ затрофеили более 200 единиц брошенной техники армии России.

Если Лапин потерял и бросил около 300 сотен единиц техники, то он рекордсмен, вероятно, он опередил генерал-полковника Рустама Мурадова,

– говорится в сообщении.

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Предшественник в списке рекордсменов – Мурадов

Под Угледаром в феврале Мурадов бросил армию на минные поля и обстрелы украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков.



Мурадов вместе с министром обороны России Шойгу / Фото росСМИ

Ранее Мурадов также потерпел поражение под Павловкой, где потерял 50% техники своей бригады (в бригаде может находиться около 200 единиц техники). Таким образом, Мурадов потерял по меньшей мере 200 единиц техники.

Сейчас в России говорят об уходе Мурадова после поражения под Угледаром.

Что говорят о Мурадове сами же русские солдаты? РосСМИ пишут о морском пехотинце 55-й гвардейской морской пехотной бригады, выжившем после боев в Угледаре: тот рассказал, что потери были настолько серьезными, что в одной из рот подразделения осталось лишь 8 человек (в полном составе каждая рота насчитывает около 100 человек).

"Мурадова отстранили, потому что он был безумным идиотом, который мог… приказать солдатам идти на верную смерть", – цитируют источник в СМИ.

Важно! Увольнение Мурадова, опытного военного командира с опытом работы в Сирии и на Южном Кавказе, показывает масштабы внутренних проблем российской армии. Поэтому нечему удивляться, что российские воины не способны достичь каких-либо значительных территориальных достижений во время наступления на Донбассе.