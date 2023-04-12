Ним виявився підвищений до начальника генштабу сухопутних військ – генерал-полковник Олександр Лапін. Раніше він командував групою Центр чи Центральним військовим округом Росії.
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Розгром угрупування Лапіна організувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.
Російські мілітарі блогери також звинувачували Лапіна в поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією та відступі з Харківської області, де ЗСУ затрофеїли понад 200 одиниць покинутої техніки армії Росії.
Якщо Лапін втратив і кинув близько 300 сотень одиниць техніки, то він є рекордсменом, ймовірно, він випередив генерал-полковника Рустама Мурадова,
– йдеться у повідомленні.
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Попередник у списку рекордсменів – Мурадов
Під Вугледаром у лютому Мурадов кинув армію на мінні поля та обстріли української артилерії, втративши за 3 дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, зокрема 36 танків.
Мурадов разом із міністром оборони Росії Шойгу / Фото росЗМІ
Раніше Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді може бути близько 200 одиниць техніки). Таким чином Мурадов втратив щонайменше 200 одиниць техніки.
Наразі в Росії говорять про звільнення Мурадова після поразки під Вугледаром.
Що говорять про Мурадова самі ж російські солдати? РосЗМІ пишуть про морського піхотинця 55-ї гвардійської морської піхотної бригади, який вижив після боїв у Вугледарі: той розповів, що втрати були настільки серйозними, що в одній із рот підрозділу залишилося лише 8 осіб (у повному складі кожна рота налічує близько 100 осіб).
"Мурадова відсторонили, тому що він був божевільним ідіотом, який міг… наказати солдатам йти на вірну смерть", – цитують ЗМІ джерело.