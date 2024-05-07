Надалі для Росії все може бути ще гірше, що буде свідчити про поразку Путіна у світі. Це 24 Каналу зауважив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Для Росії ситуація зміниться у гірший бік

Станіслав Желіховський зазначив, що раніше, 10 – 15 років тому, на подібні заходи до Путіна приїжджало набагато більше представників країн Заходу, президентів, прем'єр-міністрів. Зараз картина зовсім інша. Це доводить, що кремлівський диктатор та взагалі Росія є все більш ізольованими.

Експерт-міжнародник припустив, що окремі представники країн, які все-таки відвідують подібні дійства у Росії, роблять це не з власної волі. Кремль міг створити для них обставини негативного характеру, які можуть змушувати їх мати зв'язок з країною-агресоркою. Окремі держави дійсно визнають Путіна як легітимного президента.

Однак все може змінитися для Росії у ще гірший бік, якщо Росія не припинить агресивні дії щодо України та інших країн. Путін продовжуватиме свою політику, з часом він зазнає поразки на міжнародній арені. Світ все більше усвідомлює, що являє собою Росія та путінський режим.

Путін має слабкі позиції. Я думаю, що надалі вони будуть більш слабкими, якщо він не захоче йти на компроміси, змінити ту політику, яка є в Росії і всередині, і назовні протягом останніх десятиліть,

– переконаний кандидат політичних наук.

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