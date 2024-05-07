Надалі для Росії все може бути ще гірше, що буде свідчити про поразку Путіна у світі. Це 24 Каналу зауважив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.
Дивіться також Чи стане інавгурація 5․0 для Путіна останньою та чого чекати від Росії в найближчі місяці
Для Росії ситуація зміниться у гірший бік
Станіслав Желіховський зазначив, що раніше, 10 – 15 років тому, на подібні заходи до Путіна приїжджало набагато більше представників країн Заходу, президентів, прем'єр-міністрів. Зараз картина зовсім інша. Це доводить, що кремлівський диктатор та взагалі Росія є все більш ізольованими.
Експерт-міжнародник припустив, що окремі представники країн, які все-таки відвідують подібні дійства у Росії, роблять це не з власної волі. Кремль міг створити для них обставини негативного характеру, які можуть змушувати їх мати зв'язок з країною-агресоркою. Окремі держави дійсно визнають Путіна як легітимного президента.
Однак все може змінитися для Росії у ще гірший бік, якщо Росія не припинить агресивні дії щодо України та інших країн. Путін продовжуватиме свою політику, з часом він зазнає поразки на міжнародній арені. Світ все більше усвідомлює, що являє собою Росія та путінський режим.
Путін має слабкі позиції. Я думаю, що надалі вони будуть більш слабкими, якщо він не захоче йти на компроміси, змінити ту політику, яка є в Росії і всередині, і назовні протягом останніх десятиліть,
– переконаний кандидат політичних наук.
"Інавгурація" Путіна: головне
- 7 лютого у Великому Кремлівському палаці проходила п'ята за останню чверть століття так звана "інавгурація" Владіміра Путіна. Під час промови диктатор подякував окупантам "за захист батьківщини", назвав своє переобрання "правильним вибором", неприховано пообіцяв усім підлабузникам посади в держуправлінні та наговорив вже класичної маячні.
- Уряди країн Заходу майже одноголосно засудили так звані "вибори" президента у Росії як нечесні та недемократичні. Однак кілька держав ЄС все-таки відправили своїх представників для участі у церемонії вступу Путіна на посаду. Як повідомляють медіа, мовиться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.
- Захід пройшов з усіма помпезностями, які так люблять у Кремлі. Був навіть салют і пропагандистські пісеньки. Після того, як Путін склав присягу, у Кремлі пролунав залп із гармат.