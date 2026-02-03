Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что не стоит говорить ни о каком энергетическом перемирии. Россия в очередной раз демонстрирует свою подлую сущность.

Россия занимается геноцидом украинцев

По словам Подоляка, Соединенные Штаты сейчас действительно перехватили инициативу по переговорам. Они максимально продуктивно сотрудничают с Украиной. Также работает мягкая дипломатия против России, но параллельно идут и жесткие шаги. Фактически США вытесняют Россию из Латинской Америки, Ближнего Востока и т.д.

В конце концов Дональд Трамп обратился к диктатору Путину, чтобы Россия не била во время значительных морозов по Украине. Кремль, конечно же, поступил по-подлому.

Они говорят, что договорились; ведут разговоры о переговорах, а фактически тихонько накопили ресурсы, пока было потепление. Дальше все полетело именно в тот момент, когда на улице пиковая минусовая температура. Это еще раз подчеркивает, что Россия занимается геноцидом,

– отметил Подоляк.

Обратите внимание! Дональд Трамп 29 февраля заявлял, что просил Путина не бить по Украине в течение недели в связи с чрезвычайным холодом. Россия согласилась не бить до 1 февраля. Именно на этот период в Украине было потепление. Когда морозы вернулись – Россия сразу нанесла удар.

Такие действия еще раз подчеркивают, что не стоит ожидать от России адекватного поведения. На врага нужно давить. А экономика является больным местом для России.

В целом от этой ситуации страдает и репутация Дональда Трампа. Он имел определенные ожидания от России. Но Путин снова всем пренебрег и продолжил заниматься терроризмом.

Как мне кажется, Путин накапливал обиды из-за Венесуэлы, Кубы, Ирана, что Россию никто не воспринимает серьезно, и сейчас сделал такой удар по репутации Трампа,

– отметил Подоляк.

