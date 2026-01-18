Деталі зібрав 24 Канал.

Яка погода зараз в Одесі?

Судячи з фото та відео, які поширюють в інтернеті, там справжня зимова казка. Світлини вражають – вони дуже схожі на Антарктиду.





Впізнати, що це Одеса, можна хіба що за мартинами / Фото УСІ та Суспільне

Одеські пляжі скувала крига. Через низьку температуру, яка тримається вже не один день, пірс, сходи, поручні біля води вкрив товстий шар льоду. Море не замерзло, але його хвилі створили крижані скульптури,

– пишуть "Новини.LIVE".

Одеса в мороз / Фото соцмережі

В мережі показують переважно пляж Ланжерон. Там можна побачити мальовничі величезні бурульки на скульптурі "Будинок Сонця" (в народі вона більш відома як "двері на пляжі").

На одеських пляжах панує надзвичайна атмосфера / Фото Суспільне

19 січня в Одесі буде -4...-6. А загалом по Україні не варто сподіватися на потепління – принаймні поки що.