Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 19 січня?

Синоптики повідомили, що в Україні в понеділок очікується мінлива хмарність. Лише в Криму прогнозують невеликий сніг. У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й уранці місцями може бути туман.

Також попереджають, що на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Щодо температури повітря, то уночі стовпчики термометрів покажуть -15 – -20 градусів, а вдень – від -8 до -13 градусів. У південних і південно-східних регіонах вночі очікується -8 – -13 градусів, вдень – від 5 до -10 градусів.

Яка температура буде в регіонах?

  • Київ -12...-10;

  • Ужгород -9…-7;

  • Львів -9...-7;

  • Івано-Франківськ -9...-7;

  • Тернопіль -11...-9;

  • Чернівці -11...-9;

  • Хмельницький -11...-9;

  • Луцьк -11...-9;

  • Рівне -9...-7;

  • Житомир -11...-9;

  • Вінниця -9…-7;

  • Одеса -6…-4;

  • Миколаїв -6…-4;

  • Херсон -6...-4;

  • Сімферополь -6…-4;

  • Кропивницький -5...-3;

  • Черкаси -8…-6;

  • Чернігів -11…-9;

  • Суми -11…-9;

  • Полтава -11…-9;

  • Дніпро -8…-6;

  • Запоріжжя -6…-4;

  • Донецьк -9…-7;

  • Луганськ -8…-6;

  • Харків -11…-9.

Погода в Україні на 19 січня

Прогноз погоди в Україні на 19 січня / Карта Укргідрометцентру

Як довго будуть морози?

  • За даними синоптиків, потепління в Україні поки не варто очікувати. Наразі холодний антициклон з північного сходу утримує температури нижче нуля.

  • Як зазначила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, морози збережуться щонайменше до кінця січня. У західних регіонах можливі температурні коливання.

  • Наприклад, 18 січня в Івано-Франківську стовпчики термометрів опускалися до -23 градусів. Протягом дня температура дещо підвищилася.