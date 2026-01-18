Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують на 19 січня?
Синоптики повідомили, що в Україні в понеділок очікується мінлива хмарність. Лише в Криму прогнозують невеликий сніг. У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й уранці місцями може бути туман.
Також попереджають, що на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Щодо температури повітря, то уночі стовпчики термометрів покажуть -15 – -20 градусів, а вдень – від -8 до -13 градусів. У південних і південно-східних регіонах вночі очікується -8 – -13 градусів, вдень – від 5 до -10 градусів.
Яка температура буде в регіонах?
Київ -12...-10;
Ужгород -9…-7;
Львів -9...-7;
Івано-Франківськ -9...-7;
Тернопіль -11...-9;
Чернівці -11...-9;
Хмельницький -11...-9;
Луцьк -11...-9;
Рівне -9...-7;
Житомир -11...-9;
Вінниця -9…-7;
Одеса -6…-4;
Миколаїв -6…-4;
Херсон -6...-4;
Сімферополь -6…-4;
Кропивницький -5...-3;
Черкаси -8…-6;
Чернігів -11…-9;
Суми -11…-9;
Полтава -11…-9;
Дніпро -8…-6;
Запоріжжя -6…-4;
Донецьк -9…-7;
Луганськ -8…-6;
Харків -11…-9.
Прогноз погоди в Україні на 19 січня / Карта Укргідрометцентру
Як довго будуть морози?
За даними синоптиків, потепління в Україні поки не варто очікувати. Наразі холодний антициклон з північного сходу утримує температури нижче нуля.
Як зазначила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, морози збережуться щонайменше до кінця січня. У західних регіонах можливі температурні коливання.
Наприклад, 18 січня в Івано-Франківську стовпчики термометрів опускалися до -23 градусів. Протягом дня температура дещо підвищилася.