Какую погоду прогнозируют на 19 января?
Синоптики сообщили, что в Украине в понедельник ожидается переменная облачность. Лишь в Крыму прогнозируют небольшой снег. В западных, северных областях и в Винницкой области ночью и утром местами может быть туман.
Также предупреждают, что на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
По температуре воздуха, то ночью столбики термометров покажут -15 – -20 градусов, а днем – от -8 до -13 градусов. В южных и юго-восточных регионах ночью ожидается -8 – -13 градусов, днем – от 5 до -10 градусов.
Какая температура будет в регионах?
- Киев -12...-10;
- Ужгород -9...-7;
- Львов -9...-7;
- Ивано-Франковск -9...-7;
- Тернополь -11...-9;
- Черновцы -11...-9;
- Хмельницкий -11...-9;
- Луцк -11...-9;
- Ровно -9...-7;
- Житомир -11...-9;
- Винница -9...-7;
- Одесса -6...-4;
- Николаев -6...-4;
- Херсон -6...-4;
- Симферополь -6...-4;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -8...-6;
- Чернигов -11...-9;
- Сумы -11...-9;
- Полтава -11...-9;
- Днепр -8...-6;
- Запорожье -6...-4;
- Донецк -9...-7;
- Луганск -8...-6;
- Харьков -11...-9.
Прогноз погоды в Украине на 19 января / Карта Укргидрометцентра
Как долго будут морозы?
По данным синоптиков, потепление в Украине пока не стоит ожидать. Сейчас холодный антициклон с северо-востока удерживает температуры ниже нуля.
Как отметила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, морозы сохранятся как минимум до конца января. В западных регионах возможны температурные колебания.
Например, 18 января в Ивано-Франковске столбики термометров опускались до -23 градусов. В течение дня температура несколько повысилась.