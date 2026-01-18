Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 19 января?

Синоптики сообщили, что в Украине в понедельник ожидается переменная облачность. Лишь в Крыму прогнозируют небольшой снег. В западных, северных областях и в Винницкой области ночью и утром местами может быть туман.

Также предупреждают, что на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

По температуре воздуха, то ночью столбики термометров покажут -15 – -20 градусов, а днем – от -8 до -13 градусов. В южных и юго-восточных регионах ночью ожидается -8 – -13 градусов, днем – от 5 до -10 градусов.

Какая температура будет в регионах?

  • Киев -12...-10;
  • Ужгород -9...-7;
  • Львов -9...-7;
  • Ивано-Франковск -9...-7;
  • Тернополь -11...-9;
  • Черновцы -11...-9;
  • Хмельницкий -11...-9;
  • Луцк -11...-9;
  • Ровно -9...-7;
  • Житомир -11...-9;
  • Винница -9...-7;
  • Одесса -6...-4;
  • Николаев -6...-4;
  • Херсон -6...-4;
  • Симферополь -6...-4;
  • Кропивницкий -5...-3;
  • Черкассы -8...-6;
  • Чернигов -11...-9;
  • Сумы -11...-9;
  • Полтава -11...-9;
  • Днепр -8...-6;
  • Запорожье -6...-4;
  • Донецк -9...-7;
  • Луганск -8...-6;
  • Харьков -11...-9.

Погода в Украине на 19 января

Прогноз погоды в Украине на 19 января / Карта Укргидрометцентра

Как долго будут морозы?

  • По данным синоптиков, потепление в Украине пока не стоит ожидать. Сейчас холодный антициклон с северо-востока удерживает температуры ниже нуля.

  • Как отметила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, морозы сохранятся как минимум до конца января. В западных регионах возможны температурные колебания.

  • Например, 18 января в Ивано-Франковске столбики термометров опускались до -23 градусов. В течение дня температура несколько повысилась.