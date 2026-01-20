Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Яка ситуація у Києві зараз?

Клименко пояснив, що тисячі фахівців зараз залучені до відновлення. Рятувальники проводять аварійні роботи на об’єктах, які були під російською атакою 20 січня.

Найважча ситуація нині у Києві. російські удари по критичній інфраструктурі при такому морозі – це геноцидний намір, цілеспрямоване позбавлення мільйонів людей базових умов життя взимку. Росія навмисно б'є, щоб страждали цивільні люди,

– зазначив очільник МВС.

Зараз у столиці понад 1300 пунктів незламності надають людям місця для обігріву, заряджання гаджетів та доступу до Інтернету. Також як пункти незламності діють торговельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів).

У Києві працюють пункти незламності / Фото ДСНС Києва

Додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян. Там працюють і психологи – підтримка зараз потрібна кожному. 30 підрозділів поліції у столиці також працюють як пункти обігріву.

Поліцейські та рятувальники залучені також до перевірки реагування на звернення людей на номер 112. "На жаль, не на всі запити можна відреагувати у найкоротші терміни – відповідні служби роблять все можливе, щоб відновити постачання", – пояснив Клименко.

