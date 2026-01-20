Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Яка ситуація у Києві зараз?
Клименко пояснив, що тисячі фахівців зараз залучені до відновлення. Рятувальники проводять аварійні роботи на об’єктах, які були під російською атакою 20 січня.
Найважча ситуація нині у Києві. російські удари по критичній інфраструктурі при такому морозі – це геноцидний намір, цілеспрямоване позбавлення мільйонів людей базових умов життя взимку. Росія навмисно б'є, щоб страждали цивільні люди,
– зазначив очільник МВС.
Зараз у столиці понад 1300 пунктів незламності надають людям місця для обігріву, заряджання гаджетів та доступу до Інтернету. Також як пункти незламності діють торговельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів).
У Києві працюють пункти незламності / Фото ДСНС Києва
Додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян. Там працюють і психологи – підтримка зараз потрібна кожному. 30 підрозділів поліції у столиці також працюють як пункти обігріву.
Поліцейські та рятувальники залучені також до перевірки реагування на звернення людей на номер 112. "На жаль, не на всі запити можна відреагувати у найкоротші терміни – відповідні служби роблять все можливе, щоб відновити постачання", – пояснив Клименко.
Коли зможуть оновити опалення у багатоповерхівках Києва?
Понад 5 тисяч багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання через російську масовану атаку, більшість з яких постраждали від наслідків обстрілу критичної інфраструктури 9 січня.
Експерт Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу висловив думку про те, що нині не йдеться про критичну ситуацію в місті, а час відновлення опалення в постраждалих будинках буде подібний до попереднього випадку.
Крім того, у розмові з експертом Юрієм Корольчуком 24 Канал отримав подібний прогноз щодо часу, необхідного на повернення теплопостачання до багатоповерхівок Києва. "Відновлення буде й воно можливе, але я думаю, проходити воно буде, умовно кажучи, на якихось 30% легше, тому що температура покращиться, погода. Але, з іншого боку, мінімум тиждень часу", – каже він.