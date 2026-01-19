Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Liga.Net, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Києві після атак?

Як зауважив Олександр Харченко, "Київтеплоенерго" готувалося до обстрілів. Зокрема, відбувалися інструктажі відповідальних по будинках та тренування, що робити.

Саме тому, коли росіяни знищили найбільші джерела тепла, фахівці швидко злили воду і почали підключати інші джерела. Експерт розповів, що у столиці є 180 окремих котелень, розкиданих по місту. Паралельно з цим тривало відновлення того, що було пошкоджено.

Навіть відключали гарячу воду, знижували температуру теплоносія, щоб підключити якомога більше будинків до тих джерел, які працюють. Щоб в людей було хоча б не -5, а +10. І найголовніше – система опалення вціліла в цій ситуації. Чесно, я певен, що жодна країна Європи нічого такого зробити була б не здатна,

– заявив Олександр Харченко.

Він зазначив, що київська влада, готуючись до обстрілів, встановила резервні генератори та забезпечила додатково 56 мегаватів, якби не це – ситуація була б набагато гіршою.

"Якщо насправді, Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Отак чесно, моя особиста оцінка. Себто кількість закупленого газопоршневого обладнання, і встановленого. 56 мегаватів вони встановили. І якби не ці 56 мегаватів, і якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь-хто, ситуація була би кратно гіршою. Київ б’ють найбільше, це об’єктивно. В Києві сконцентрована найбільша кількість ударів. А самі ТЕЦ, на жаль захистити фізично нереально", - вказав фахівець.

Експерт наголосив, що не бачить такого сценарію, що Київ повністю залишиться без опалення.

"Щонайменше 60 – 70% Києва завжди будуть мати опалення, навіть після найгірших атак. Так, можливо будуть елементи, коли в окремих районах будуть знову зливати воду, потім знов набирати. Це можливі операції", – наголосив директор Центру досліджень енергетики.