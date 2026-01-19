Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Де ситуація зі світлом найскладніша?

Ситуація з енергетикою станом на 19 січня найскладніша:

  • у Києві та області, зокрема у Білій Церкві, Василькові, Борисполі,
  • на Харківщині та Запоріжжі,
  • у Дніпрі та області, зокрема у Кривому Розі,
  • на Чернігівщині, Сумщині, Одещині.

Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній,
– розповів президент.

Під час наради міністр енергетики Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

А міністр внутрішніх справ Клименко мав доповідь щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

"Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", – резюмував президент.

Що відбувається в енергетиці?

  • 19 січня Росія завдала нових ударів по енергетиці Чернігівщини. Було знеструмлено близько сотні населених пунктів через пошкодження 5 важливих енергооб'єктів. Цього дня також у Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

  • Тим часом у YASNO заявили, що світла може не бути понад 16 годин на добу. Україна уже починає жити за графіками у 4,5 – 5 черг. А виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що до початку лютого не варто сподіватися на покращення ситуації, зокрема, через морози.

  • Світ намагається допомогти Україні. Наприклад, поляки зібрали 1,26 мільйона злотих на генератори, спальні мішки та пальне для Києва за три дні. Наразі у столиці без тепла понад 100 будинків, 19 із яких – ще з 9 січня.