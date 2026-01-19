Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Де ситуація зі світлом найскладніша?

Ситуація з енергетикою станом на 19 січня найскладніша:

у Києві та області, зокрема у Білій Церкві, Василькові, Борисполі,

на Харківщині та Запоріжжі,

у Дніпрі та області, зокрема у Кривому Розі,

на Чернігівщині, Сумщині, Одещині.

Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній,

– розповів президент.

Під час наради міністр енергетики Шмигаль доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми.

А міністр внутрішніх справ Клименко мав доповідь щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

"Дякую всім партнерам, які реально допомагають. Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", – резюмував президент.

Що відбувається в енергетиці?