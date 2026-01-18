Про це пише 24 Канал із посиланням на Pomagam.pl.

Дивіться також Росія готова до цього щоночі: експерти розкрили, якою може бути нова масована атака

Що відомо про збір донатів на допомогу Україні у Польщі?

Фонд Stand With Ukraine у партнерстві з низкою інших організацій ініціював збір коштів. Початкова мета була – зібрати на 100 генераторів та зарядних станцій. Втім, поляки зібрали відповідну на це суму за кілька годин, тому благодійники вирішили збільшити мету збору до 2 мільйонів злотих. За ці кошти активісти придбають більше генераторів, спальні мішки та паливо для будинків і лікарень у Києві.

Ці гроші – це реальне тепло для людей в Україні. Ми донесемо допомогу до тих, хто мерзне в темних будинках і лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків і палива,

– кажуть благодійники.

Станом на 15:00 18 січня задонатили вже 10 295 людей, пожертвувавши 1 266 431 злотий, що за курсом НБУ – понад 15 мільйонів гривень.

Як різні країни допомагають Україні?