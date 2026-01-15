Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що очікує українців найближчим часом. Вони пояснили, як Україна може відбивати нові російські атаки та які ще кроки може зробити, щоб гарантувати безпечне проходження зими.

Як ворог готується до нових ударів?

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко розповів, що зараз Росія перебуває у ситуації, коли, попри необхідність продовжувати ескалацію в Україні, треба шукати способи, як тиснути на політичне та військове керівництво нашої держави. Кремль хоче змусити Київ погодитись на ультиматум Кремля.

Він пояснив, що для втілення нових ударів ворог використовує розвідувальні безпілотники. Вони, зокрема, нещодавно впродовж доби кружляли довкола української столиці, щоб з'ясувати, де стоять українські засоби протиповітряної оборони.

Треба розуміти, що наші стаціонарні наземні комплекси переміщаються. Все тому, що вони є цілями для російських ударів. Окупанти, запускаючи розвідувальні дрони, намагаються з'ясувати їх розташування,

– сказав Жовтенко.

Він додав, що для протидії розвідувальним дронам нам потрібно мати розвідувальні дані у режимі реального часу. Допомогти Україні з такою інформацією можуть партнери, зокрема США.

Яку ціль переслідують окупанти?

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, що українцям потрібно готуватися до продовження російських масованих атак, думати про свою енергоефективність. Важливо також фільтрувати інформацію, щоб не піддаватись на російську пропаганду.

Він вважає, що росіяни мають одну ціль – щоб громадяни України виходили на вулиці, перекривали дороги з вимогою, щоб їм дали світло.

Цікаво! Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив, що ворог користується військовою логікою, яка полягає у тому, щоб бити по об'єктах, без яких важко жити, щоб зламати волю людей до спротиву. Однак з українцями так не працює – у нас виникає бажання помсти росіянам, а не бажання скинути свій уряд.

Проте немає звідки взяти світло, коли розбита енергетична інфраструктура. Тим часом люди, які працюють у цій сфері, роблять усе від них залежне, щоб виправити ситуацію.

За допомогою ударів окупанти прагнуть добитися того, щоб відбувались протести, була неспокійна ситуація, нестабільність. А також створити важкі умови життя для громадян України, саме задля цього вони і здійснюють масовані обстріли,

– підкреслив Жмайло.

Під час атаки 13 січня Україна мала проблеми щодо збиття балістичних цілей: з 18 було знищено 2. На думку директора Українського центру, це пов'язано з тим, що ракети вдосконалюють китайські спеціалісти, зброю посилюють китайськими технологіями.

Українські сили можуть збивати балістику й аеробалістику росіян лише двома системами. Це SAMP/T, а також Patriot – ракетами PAC-3. Однак щоб збити балістичну ціль, потрібно на неї витратити як мінімум 2 – 3 ракети. У нас таких можливостей наразі немає.

Щодо "Шахедів", їх ворог виробляє щонайменше 170 одиниць за добу. Він їх накопичував на зимовий період, на критичне пониження температур. А на кінець 2025 року росіяни мали плани наростити свої потужності виробництва до 190 дронів на добу.

Тому ситуація зараз є дуже важкою. Фахівці намагаються відновити енергопостачання, але, на жаль, атаки будуть тривати. Тому важливо думати про свою енергоефективність і розуміти, що лише в єдності зможемо вистояти.

Наскільки почастішають російські атаки і які міста під загрозою?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіяни, очевидно, не відходять від своєї мети щодо вигаданої "денацифікації" України, щоб повалити державність України.

Один з механізмів, які використовує ворог, – це знищення системи забезпечення. Тому окупанти тиснуть на населення.

"Росіяни будуть бити по центрах проживання цивільного населення. Це не лише Київ, а всі обласні центри, де висока концентрація населення. Росіяни добиваються блекауту, щоб показати, що українська влада не може впоратись з завданнями", – сказав він.

За його словами, зараз питання виживання лягло на плечі місцевих влад та кожного свідомого українця. Важливо усвідомити, що російські атаки є плановими, а не швидкими рішеннями.

Виходячи з часу підготовки до нових атак, росіяни готові атакувати ледь не кожну ніч. Активізація російської розвідки та спецслужб про це свідчать. Росія входить в затяжний режим виконання бойового завдання щодо повного блекауту,

– наголосив військовий експерт.

Водночас малоймовірно, що ворогу вдасться дійти до своєї цілі. Світан пояснив, що зараз ми вже 4 зиму поспіль тримаємо свою енергосистему, тому такі виклики не є чимось новим для українців. Навіть попри масштабні російські удари, нам вдасться пережити зиму.

Він зауважив, що хорошим рішенням для допомоги українцям є приєднання до потужних генераторів цілих житлових будинків, над чим вже працюють ДСНС в Києві. Крім того, важливо просити генератори та батареї у партнерів України, а також завдавати дзеркальних ударів у відповідь по території Росії, зокрема балістикою по Москві.

Чи готова Україна збивати модернізовані дрони, якими тепер атакує Росія?

Нещодавно окупанти атакували Київ дронами з реактивним двигуном. Світан пояснив, що такі дрони є небезпечними через швидкість.

Довідка. БпЛА з реактивним двигуном можуть розвивати швидкість понад 500 кілометрів на годину й на радарах відображаються подібно до крилатої ракети. Під час польоту такий дрон видає свист турбіни. Водночас "класичний" Shahed-136 має швидкість лише близько 150 – 190 кілометрів на годину, його можна впізнати за характерним гучним звуком двигуна.

Однак для української ППО вони не є складною ціллю через один недолік – реактивні БпЛА залишають тепловий слід, що робить їх помітними для протиповітряної оборони. Тому Росія їх використовує, але не масово.

Ми їх добре збиваємо, маємо чим. Відбувається постачання зенітно-ракетних комплексів малої дальності з тепловими головками самонаведення. Велика Британія передала Україні понад 10 сучасних комплексів Raven зі своїми ракетами та ще кілька з українськими ракетами Р-73,

– наголосив він.

Якщо правильно виставити систему ППО, такі безпілотники будуть навіть пріоритетними для знищення в порівнянні з дронами з двигуном внутрішнього згоряння.

