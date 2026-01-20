Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію в енергетиці. Найгірша – в Києві. Уночі були влучання по енергооб'єктах в області.

Дивіться також Чи вплинули оборудки Міндіча в енергетиці на те, що люди зараз сидять без світла

Що зі світлом в Україні?

"Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію", – заявив президент.