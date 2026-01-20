Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию в энергетике. Худшая – в Киеве. Ночью были попадания по энергообъектам в области.
Что со светом в Украине?
Президент подверг критике работу Воздушных сил по дронам и ракетам, подчеркнув, что она должна быть более эффективной.
Также глава государства рассказал, что по состоянию на вечер в Киеве более миллиона человек остались без электричества, а более 4 тысяч многоквартирных домов – без тепла.
Политик подчеркнул, что все силы должны быть направлены на облегчение ситуации, а правительство должно создать нестандартные решения для защиты жизни, поддержки людей и бизнеса. Он призвал к максимальной координации с бизнесом, в частности, по перераспределению генерации и потребления, чтобы стабилизировать ситуацию, а также разработать дополнительные программы поддержки населения.
Зеленский ожидает, что правительство подробно проработает все эти вопросы и предоставит конкретный перечень действий и решений уже завтра.
В каком состоянии сейчас украинская энергетика?
- Бывший министр топлива и энергетики Украины, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков пояснил, что ночная атака России на энергетику 20 января еще больше усложнила ситуацию в Украине. По его словам, большинство электроэнергетических объектов повреждены, особенно теплоснабжающие станции, подстанции и сети. Поэтому сегодня почти вся электроэнергия поступает от атомных и частично гидроэлектростанций, а тепловые электростанции в значительной степени разрушены или повреждены. Плачков отметил, что дефицит оборудования серьезно усложняет восстановление.
- В то же время, по словам Плачкова, тотальный блекаут в Украине маловероятен из-за наличия импорта электроэнергии и работы с европейской энергосистемой.
- Следующие 30 дней ситуация в энергосистеме Украины будет сложной из-за обстрелов, и проблемы с энергоснабжением могут расти. Сложнейшая ситуация с энергоснабжением наблюдается в Одессе, Киеве и Киевской области, морозы ухудшают нагрузку на систему.