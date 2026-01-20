Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию в энергетике. Худшая – в Киеве. Ночью были попадания по энергообъектам в области.

Что со светом в Украине?

Президент подверг критике работу Воздушных сил по дронам и ракетам, подчеркнув, что она должна быть более эффективной.

Также глава государства рассказал, что по состоянию на вечер в Киеве более миллиона человек остались без электричества, а более 4 тысяч многоквартирных домов – без тепла.

Политик подчеркнул, что все силы должны быть направлены на облегчение ситуации, а правительство должно создать нестандартные решения для защиты жизни, поддержки людей и бизнеса. Он призвал к максимальной координации с бизнесом, в частности, по перераспределению генерации и потребления, чтобы стабилизировать ситуацию, а также разработать дополнительные программы поддержки населения.

Зеленский ожидает, что правительство подробно проработает все эти вопросы и предоставит конкретный перечень действий и решений уже завтра.

В каком состоянии сейчас украинская энергетика?