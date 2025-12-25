Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Пойдет ли Россия на компромиссы?

В отчете говорится, что посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что сейчас "мяч на стороне России", которая должна ответить на четыре документа. Они были подготовлены по итогам переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами.

Витакер также отметил, что потери российской армии при "незначительных" достижениях на фронте не свидетельствуют о готовности Москвы прекращать войну.

Кремль неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями 20-пунктного плана. И показал, что он не заинтересован в урегулировании, основанном на компромиссах, подобных тем, что, кажется, воплощены в последнем документе,

– сообщили аналитики.

По данным ISW, требования диктатора Владимира Путина в июне 2024 года фактически повторялись с требованиями в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Кремль также заявлял, что во время саммита на Аляске в августе 2025 года Россия и США якобы нашли общий язык по требованиям Путина от июня 2024 года. В то же время никаких публично доступных соглашений по итогам встречи не было.

Аналитики отмечают, что постоянные ссылки Кремля на речь от июня 2024 года и якобы соглашение по Аляске фактически отклоняют предложения, изложенные в планах из 28 и 20 пунктов. Речь идет о замораживании линии фронта в Запорожье и Херсонской области или во всех четырех областях.

Какие последние наработки мирного плана?