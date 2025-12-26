На это в разговоре с 24 Каналом обратил внимание руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что у него есть осторожные надежды на то, что именно сейчас определенным образом позиция Кремля меняется. Поэтому говорить, что Путин ныне не меняет свои планы – не стоит.

Смотрите также Речь идет о бизнесе, а не о мире: план США предусматривает триллионные инвестиции в Россию, – FT

Некоторые в России хотят мирного соглашения для снятия санкций

Аналитик посчитал, сколько раз Путин в течение 4,5 часов своей так называемой "прямой линии" говорил о мирном соглашении. По меньшей мере 10 раз. Сейчас эта тема является ключевой в Кремле.

Как подчеркнул Клочок, США могут нажать на Россию и делают это, возможно, не очень заметно, но этот процесс продолжается. Очень показательным, по его словам, было заявление Трампа о санкциях против российских нефтяных гигантов "Роснефти", "Лукойла", которые до сих пор так и не вступили в силу. Но только этого заявления, что ограничения будут введены, хватило для того, чтобы в российской бизнес-элите начались колебания.

В России очень большие проблемы с финансами и ресурсами. Конечно, на время у нее еще хватит золота, которое она продает Китаю. Сегодня есть представители в России, которые готовы договариваться с США для замораживания войны с целью восстановления полной способности торговать с миром,

– озвучил Клочок.

Говорится об отмене санкций с России. Это станет возможным только, если будут прекращены боевые действия и будет гарантия того, что российская армия снова не будет нападать. Эту гарантию, как отметил Клочок, должно обеспечить НАТО совместно с Соединенными Штатами.

"Это проблематичный вопрос. Даже Зеленский говорит, что мы сами не сможем содержать 800-тысячную армию. Нужно финансирование. Это огромные расходы. По этому вопросу нет единодушного решения", – подытожил Клочок.

Какие заявления относительно переговорного процесса звучат из Москвы?