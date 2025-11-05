Ще 5 тисяч північнокорейців будуть залучені до відбудови інфраструктури на окупованих територіях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Chosun Daily.

Дивіться також "Наша позиція логічна": Зеленський на прикладі двох Корей пояснив, як бачить перемир'я з Росією

Що відомо про північнокорейських військових у Росії?

За оцінками розвідки Південної Кореї, серед цих 10 тисяч військових понад 1000 становлять інженери, які залучені до робіт із розмінування прикордонних територій. Крім того, ще близько 5 тисяч громадян КНДР з вересня прибули до Росії для участі у відновленні інфраструктури на тимчасово окупованих українських землях.

Розвідка також зазначає, що північнокорейська влада активно пропагує "героїзм" своїх військових, відправлених до Росії. Кім Чен Ин намагається представити цю місію як історичне досягнення, використовуючи її для створення нового наративу "перемоги" – подібного до культу подій 1950-х років. За наявною інформацією, у Пхеньяні вже розпочато підготовку до відкриття двох музеїв, присвячених цій темі.

Солдати КНДР в українському полоні просять не повертати їх