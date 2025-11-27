Чтобы достичь желаемого, россияне используют погодные условия, а также придумывают различные способы. Специально для 24 Канала военные рассказали, что происходит на Покровском направлении и к каким хитростям прибегает противник.

Какие маневры применяет Россия на Покровском направлении?

Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко отметил, что россияне не сбавляют темпов в попытках давить и просачиваться через наши боевые порядки. То же самое касается и количества живой силы, которую враг привлекает для выполнения этих задач.

К тому же российские оккупанты пытаются использовать погодные условия, чтобы продвигаться вперед.

Погодные условия сейчас играют не на нашу руку, потому что противник начал использовать мототехнику в туман, когда мы не можем поднять дроны и найти их,

– заявил Николай Гриценко.

С помощью пехоты удается его останавливать, есть даже небольшие успехи и у бригады "Рубеж", и у смежных наших бригад. Но в целом ситуация до сих пор остается чрезвычайно сложной.

Военный добавил, что россияне пытаются максимально применять все свои ресурсы: бросают технику для отвлечения внимания и, конечно же, живую силу, пехоту и мототехнику.

Кто воюет на Покровском направлении?

Заместитель командира 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Виталий Деревянко "Танцор" рассказал, что противник применяет разный личный состав: воюют и хорошо обученные солдаты, и обычные мобилизованные. Однако все они неплохо экипированы и обеспечены.

По его словам, сейчас этот личный состав просачивается малыми группами. Хотя российские военные и недостаточно подготовлены, но их много, поэтому нам приходится тратить немало времени, усилий и энергии, чтобы всех их уничтожать.

Чем отличаются бои в городе Покровске?

Виталий Деревянко с позывным "Танцор" заметил, что боевые действия в городе всегда сложнее в организации и взаимодействии. Коммуникация как внутри подразделений, так и между различными подразделениями должна быть на высоком уровне, так как оборона распределена на кварталы и определенные участки и часто могут пересекаться смежные силы.

Основная опасность – это проблемы во взаимодействии. Если взаимодействия не будет, то есть большая вероятность, что смежные подразделения попадут в нашу полосу и не будет понятно, противник это или наш боец,

– сказал военный с позывным "Танцор".

Хотя и есть определенные обозначения, однако, заметил он, когда бойцы проводят определенное время на позициях, то по внешнему виду их часто сложно различить.

К тому же, по его словам, трудности начинаются во время зачисток, особенно тогда, когда противник уже некоторое время находится на данной территории – тогда "выбить" его сложнее. Сейчас россияне не сильно закрепляются в Покровске, а пытаются пройти участки.

В то же время есть определенное преимущество в обороне, потому что в городе держать ее можно достаточно длительное время.

Какая неотложная задача РФ по Покровску?

Как отметил Виталий Дереянко с позывным "Танцор", россиянам сейчас сложно проводить механизированные штурмы. Ведь Покровско-Мирноградская агломерация достаточно хорошо защищена противотанковыми рвами и инженерными заграждениями.

Чтобы просачиваться вглубь украинских позиций, противник преимущественно использует малые штурмовые группы. Украинские воины держат под контролем те участки фронта, где россияне пытаются продвигаться.

Логистика (на Покровском направлении – 24 Канал) сложная. Первоочередной задачей противника – является отрезать логистику. Особенно это касается подразделений, которые применяют FPV-дроны,

– подчеркнул военный.

Однако, добавил он, Силам обороны удается пробивать коридоры на этом направлении. Благодаря погодным условиям это можно делать на достаточном уровне, чтобы обеспечить украинские силы.

