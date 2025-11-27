Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Сили оборони не отримували завдань відступати із Покровська. Він підкреслив, що є чітке усвідомлення того, що це місто важливе для України, але воно також є важливим і для росіян.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Денис Попович зазначив, що Україна обороняє свої позиції вздовж залізниці з північної частини, а росіяни мають позиції вздовж південної. Там тривають бої.

За офіційними даними, ми чули, що нам вдалося прорватися в центр міста, а за неофіційними, була інформація, що там, зокрема на залізничному вокзалі зафіксована присутність російських військ. Це свідчить про те, що ситуація є мінливою і тривають бої,

– сказав він.

Військовий оглядач наголосив, що зараз немає сенсу робити будь-які прогнози щодо можливої втрати Покровська.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Противник на Покровському напрямку зосередив приблизно 170 тисяч особового складу. Це дуже велике угруповання, можливо, найбільше з усіх.

Такі дії окупантів, ймовірно, не вказують на їхнє прагнення досягти миру, адже останнім часом дискусії щодо цього почастішали.

