Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Сили оборони не отримували завдань відступати із Покровська. Він підкреслив, що є чітке усвідомлення того, що це місто важливе для України, але воно також є важливим і для росіян.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Денис Попович зазначив, що Україна обороняє свої позиції вздовж залізниці з північної частини, а росіяни мають позиції вздовж південної. Там тривають бої.
За офіційними даними, ми чули, що нам вдалося прорватися в центр міста, а за неофіційними, була інформація, що там, зокрема на залізничному вокзалі зафіксована присутність російських військ. Це свідчить про те, що ситуація є мінливою і тривають бої,
– сказав він.
Військовий оглядач наголосив, що зараз немає сенсу робити будь-які прогнози щодо можливої втрати Покровська.
Що відбувається поблизу Покровська: карта
Противник на Покровському напрямку зосередив приблизно 170 тисяч особового складу. Це дуже велике угруповання, можливо, найбільше з усіх.
Такі дії окупантів, ймовірно, не вказують на їхнє прагнення досягти миру, адже останнім часом дискусії щодо цього почастішали.
Бої на Покровському напрямку: останні новини
З'явилося повідомлення, що росіяни активно намагаються прорватись у центр Покровська. Силам оборони вдається відбивати ці спроби. Наші захисники проводять операції у місті, щоб виявити та зачистити будь-які формування противника там.
Служба безпеки України атакувала російські позиції у Покровську. Під ударом опинилися російські снайпери та оператора безпілотника. Також у Донецькій області під ударом опинився склад, де противник зберігав дрони.
У Генштабі України заявили, що росіянам не вдасться захопити Покровськ до кінця 2025 року. Противник намагається виконати цей план Кремля вже понад рік, однак значні ресурси та колосальні втрати не допомагають у цьому.