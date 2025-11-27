Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Силы обороны не получали задач отступать из Покровска. Он подчеркнул, что есть четкое осознание того, что этот город важен для Украины, но он также является важным и для россиян.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Денис Попович отметил, что Украина обороняет свои позиции вдоль железной дороги с северной части, а россияне имеют позиции вдоль южной. Там продолжаются бои.

По официальным данным, мы слышали, что нам удалось прорваться в центр города, а по неофициальным, была информация, что там, в частности на железнодорожном вокзале зафиксировано присутствие российских войск. Это свидетельствует о том, что ситуация является изменчивой и продолжаются бои,

– сказал он.

Военный обозреватель отметил, что сейчас нет смысла делать какие-либо прогнозы относительно возможной потери Покровска.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Противник на Покровском направлении сосредоточил примерно 170 тысяч личного состава. Это очень большая группировка, возможно, самая большая из всех.

Такие действия оккупантов, вероятно, не указывают на их стремление достичь мира, ведь в последнее время дискуссии по этому поводу участились.

Бои на Покровском направлении: последние новости