Что известно об иске Киева против Москвы?

События произошли в результате полномасштабного вторжения Кремля в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также И Украина, и Россия продвинулись на нескольких направлениях фронта: отчет и карты ISW за 18 ноября

Отмечается, что этот шаг станет первым случаем, когда страна требует компенсации именно за рост выбросов, в частности от использования ископаемого топлива, цемента и стали в ведении боевых действий, а также от уничтожения деревьев в результате пожаров.

Нанесено много вреда воде, земле, лесам,

– сказал Павел Картушов, заместитель министра экономики, окружающей среды и аграрной политики.

Он отметил, есть огромные объемы дополнительных выбросов CO2 и парниковых газов.

В частности эксперт из Голландии по углеродному учету Леннард де Клерк оценил, что война вызвала около 237 миллионов тонн дополнительных выбросов CO2-эквивалента с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это почти столько же, сколько ежегодные выбросы Ирландии, Бельгии и Австрии вместе взятых.

Де Клерк также рассказал Reuters, что помогал Украине рассчитывать сумму убытков на основе исследования 2022 года, опубликованного в журнале Nature. И социальная стоимость углерода оценена примерно в 185 долларов за тонну.

По его словам, Украина готовит представление требования через новый механизм компенсаций, который создает Совет Европы, и который уже получил около 70 000 обращений от украинцев по убыткам, нанесенных войной. Все требования, включая поданные юридическими лицами, такими как компании, будет рассматривать специальная комиссия.

Заметьте! Пока непонятно, из каких источников будут поступать средства для компенсаций. Де Клерк предположил, что для покрытия требований могут быть использованы миллиарды долларов замороженных российских активов.

Напомним, что сейчас Бельгия отказывается от плана Евросоюза использовать замороженные российские активы для "репарационного займа" Украине. Об этом сообщали в The Wall Street Journal.

Большинство замороженных российских активов размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Но страна беспокоится, что решение ЕС будет иметь негативные юридические и даже политические последствия для нее.

Важно! Бельгия может оказаться перед обязательствами на сумму, равную трети ее национального ВВП.

Что еще известно о замороженных активах России?