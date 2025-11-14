Кто может предоставить "репарационные кредиты" Украине?
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе 13 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
По словам еврокомиссара, Великобритания и Канада дали понять ЕС, что готовы ввести механизм, подобный европейскому, о предоставлении "репарационных займов" Киеву с использованием замороженных российских активов, которые находятся на их территориях
Такой шаг этих государств позволил бы направить эти активы на дальнейшую финансовую поддержку Украины.
Кроме того, возможно участие Японии в "репарационном кредите".
Мы также поддерживаем контакты, например, с японскими властями по этому вопросу,
– добавил Домбровскис.
Какова ситуация по "репарационному кредиту"?
Сейчас в Евросоюзе главным противником использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине является Бельгия, которая держит в своих финучреждениях большую часть этих средств. Правительство этой страны опасается рисков в случае судебных исков Кремля. Именно позиция Бельгии не позволила ЕС согласовать кредит на заседании Совета ЕС в конце октября, пишет Financial Times.
Сейчас Брюссель пытается убедить Бельгию изменить позицию. По словам Домбровскиса, Еврокомиссия очень серьезно работает над этим вопросом и понимает все связанные вызовы. Хотя он признал, что определенные риски по использованию средств Кремля действительно существуют.
Мы продолжаем активный диалог и работу с бельгийскими властями, но нужно понимать: риски сопровождают любые действия, направленные на сдерживание агрессора. Однако риски бездействия и нежелания сдерживать агрессора значительно больше,
– подчеркнул Домбровскис.
Важно! Еврокомиссия предложила предоставить Украине "репарационный кредит" в размере до 140 миллиардов евро на основе замороженных активов России, которые заблокированы в европейских финансовых учреждениях после полномасштабного вторжения в Украину.
Чем важен "репарационный кредит" для Украины?
В Европейском Союзе начали искать другие пути поддержки Киева, если не удастся уговорить Бельгию на использование российских средств. Одним из вариантов является привлечение совместных кредитов от стран-членов и двусторонних займов, которые могли бы покрыть финансовые потребности Украины в 2026 – 2027 годах.
В Брюсселе отмечают, что ЕС должен гарантировать Украине стабильные и предсказуемые финансовые обязательства. Только при таких условиях можно будет открыть путь к новому пакету поддержки со стороны Международного валютного фонда. Ожидается, что сумма этой помощи составит примерно 8 миллиардов долларов на следующие три года.
В то же время президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров не медлить с решениями. Он подчеркнул, что средства из замороженных российских активов позволят Украине закупить дополнительные системы ПВО в США и европейских государств, а также расширить производство собственных ударных дронов для противодействия российской агрессии.