Хто може надати "репараційні кредити" Україні?

Про це заявив єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі 13 листопада, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

За словами єврокомісара, Велика Британія та Канада дали зрозуміти ЄС, що готові запровадити механізм, подібний до європейського, щодо надання "репараційних позик" Києву із використанням заморожених російських активів, які знаходяться на їхніх територіях

Такий крок цих держав дозволив би спрямувати ці активи на подальшу фінансову підтримку України.

Окрім того, можлива участь Японії у "репараційному кредиті".

Ми також підтримуємо контакти, наприклад, з японською владою щодо цього питання,

– додав Домбровскіс.

Яка ситуація щодо "репараційного кредиту"?

Наразі у Євросоюзі головним противником використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні є Бельгія, яка тримає у своїх фінустановах більшу частину цих коштів. Уряд цієї країни побоюється ризиків у випадку судових позовів Кремля. Саме позиція Бельгії не дозволила ЄС узгодити кредит на засіданні Ради ЄС наприкінці жовтня, пише Financial Times.

Наразі Брюссель намагається переконати Бельгію змінити позицію. За словами Домбровскіса, Єврокомісія дуже серйозно працює над цим питанням і розуміє всі пов’язані виклики. Хоча він визнав, що певні ризики щодо використання коштів Кремля дійсно існують.

Ми продовжуємо активний діалог та роботу з бельгійською владою, але потрібно розуміти: ризики супроводжують будь-які дії, спрямовані на стримування агресора. Однак ризики бездіяльності й небажання стримувати агресора значно більші,

– наголосив Домбровскіс.

Важливо! Єврокомісія запропонувала надати Україні "репараційний кредит" у розмірі до 140 мільярдів євро на основі заморожених активів Росії, які заблоковані в європейських фінансових установах після повномасштабного вторгнення в Україну.

Чим важливий "репараційний кредит" для України?