Що відомо про позов Києва проти Москви?

Події відбулися внаслідок повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Наголошується, що цей крок стане першим випадком, коли країна вимагає компенсації саме за зростання викидів, зокрема від використання викопного палива, цементу та сталі у веденні бойових дій, а також від знищення дерев унаслідок пожеж.

Нанесено багато шкоди воді, землі, лісам,

– сказав Павло Картушов, заступник міністра економіки, довкілля та аграрної політики.

Він зазначив, є величезні обсяги додаткових викидів CO2 та парникових газів.

Зокрема експерт з Голандії із вуглецевого обліку Леннард де Клерк оцінив, що війна спричинила близько 237 мільйонів тонн додаткових викидів CO2-еквіваленту з моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Це майже стільки ж, скільки щорічні викиди Ірландії, Бельгії та Австрії разом узятих.

Де Клерк також розповів Reuters, що допомагав Україні розраховувати суму збитків на основі дослідження 2022 року, опублікованого в журналі Nature. І соціальна вартість вуглецю оцінена приблизно у 185 доларів за тонну.

За його словами, Україна готує подання вимоги через новий механізм компенсацій, який створює Рада Європи, і який вже отримав близько 70 000 звернень від українців щодо збитків, завданих війною. Усі вимоги, включно із поданими юридичними особами, такими як компанії, розглядатиме спеціальна комісія.

Зауважте! Наразі незрозуміло, з яких джерел надходитимуть кошти для компенсацій. Де Клерк припустив, що для покриття вимог можуть бути використані мільярди доларів заморожених російських активів.

Нагадаємо, що наразі Бельгія відмовляється від плану Євросоюзу використати заморожені російські активи для "репараційної позики" Україні. Про це повідомляли у The Wall Street Journal.

Більшість заморожених російських активів розміщені у бельгійському депозитарії Euroclear. Але країна непокоїться, що рішення ЄС матиме негативні юридичні та навіть політичні наслідки для неї.

Важливо! Бельгія може опинитися перед зобов’язаннями на суму, що дорівнює третині її національного ВВП.

Що ще відомо щодо заморожених активів Росії?