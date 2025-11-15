Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Чому саме став на заваді міндічгейт?

Медійники звернули увагу, що Україна закликає партнерів з ЄС піти на величезний ризик і домовитися про репараційний кредит у розмірі 140 мільярдів євро, взятого з конфіскованих російських активів.

Києву потрібна фінансова допомога, щоб пережити, ймовірно, найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. А союзники, які все ще хочуть підтримувати Київ, також хочуть отримати відповіді щодо корупції,

– ідеться в статті.

Тож українські чиновники зробили низку заяв іноземним журналістам:

Андрій Єрмак в інтерв'ю мережі репортерів Axel Springer Global Reporters Network сказав, що Зеленський принциповий і не корумпований, тож недоторканних для нього нема. А "все, що сталося, – результат результатом абсолютно вільних розслідувань", тобто антикорупційні органи незалежні та працюють.

А на зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс 14 листопада Єрмак сказав, що "розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії".

Юлія Свириденко в розмові з Politico підкреслила: уряд має показати українському суспільству та партнерам, що за жодних обставин не потерпить корупції та буде швидко реагувати на будь-які факти. "Ми повинні боротися з корупцією з такою ж рішучістю, як і із зовнішньою загрозою. У найважчі часи наша сила – в єдності. Викорінення будь-якої корупції в будь-якій державній установі – це питання гідності нашого уряду. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками", – цитує її видання.

Пані посол України в США Ольга Стефанішина для NBC News висловилася так: "Немає місця для безкарності, незалежно від того, чи є ви близьким союзником когось, чи ні. Це неприємно, але в історії України такого ще ніколи не було, а це означає, що деякі речі, які ми створили, дійсно працюють".

Високопоставлені чиновники поспішають заспокоїти західних партнерів Києва після того, як інформація про ймовірну схему хабарів на суму 100 мільйонів доларів в енергетичному секторі, в якій були замішані нинішні та колишні високопосадовці, а також деякі близькі соратники президента Володимира Зеленського, викликала занепокоєння у союзників,

– написали в Politico.

Це накладається на події довкола НАБУ влітку, коли законопроєктом №12414 антикорупційні органи мали підпорядкувати генпрокурору.

Серед заходів, до яких удався офіційний Київ, – звільнення Галущенка та Гринчук, санкції проти Міндіча та позбавлення його українського громадянства, масштабний аудит та перестановки в державних енергетичних компаніях.

Усе це має на меті показати, що держава може ефективно наводити порядок. Керівництво хоче продемонструвати терміновість у викоріненні корупційних схем, оскільки вони підривають країну, яка стикається з постійними наступами Володимира Путіна,

– анонімно сказав один з українських високопосадовців.

Також ЗМІ процитувало очільника "Фундації DEJURE" Михайла Жернакова, який вважає, що Україна зможе перетворити репутаційне фіаско на потужний поштовх до реформ.

"Я дійсно вважаю, що український уряд має всі повноваження, щоб показати партнерам: так, ми спіткнулися, але замість того, щоб пропонувати точкові рішення, ми розпочинаємо системні зміни", – сказав він.

Дивіться також Тепер дуже уважно стежитимуть: у Німеччині прокоментували корупційний скандал в Україні

G7 відреагувала на скандал

Посли країн "Великої сімки" 15 листопада привітали те, що керівництво України підтримує незалежне розслідування НАБУ і САП. "Розраховуємо на подальше лідерство України в антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції", – мовиться в їхньому зверненні.