Про це в етері 24 Каналу зазначив член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман, додавши, що мовиться про Ukraine Facility і ERA Loans.

Скільки коштів не вистачає для покриття дефіциту?

Нацбанк України по базовому сценарію тиждень тому оновив макроекономічний прогноз. Базовий сценарій передбачає, що кошти для покриття дефіциту бюджету в Україні будуть. Зі слів члена ради НБУ, на наступний рік Україні не вистачає для цього 10 – 20 мільярдів доларів.

Він наголосив, що в нашій державі продовжує функціонувати низка програм, які передбачають надання фінансової підтримки, наприклад, Ukraine Facility (50 мільярдів доларів). Це програма від ЄС, вона працюватиме до 2027 року. Україні сьогодні потрібні оновлені програми, але у випадку, якщо вони відкориговані не будуть, то продовжать діяти нинішні.

Доктор економічних наук також наголосив, що інша програма фінпідтримки, ERA Loans, вона теж передбачена на декілька років, її обсяг становить 50 мільярдів доларів. Україна використала станом на сьогодні 30.

Додатково можуть бути двосторонні угоди з різними країнами. В цьому питанні триває дуже багато дискусій, важкої роботи. Україна зможе отримати зовнішнє фінансування. Якщо говорити про дефіцит держбюджету, то у 2026 році нам потрібно буде 45 – 46 мільярдів доларів загалом, частина коштів вже є,

– пояснив Фурман.

Як Європа планує підтримати фінансово Україну?