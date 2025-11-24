Забастовки, происходящие в Бельгии, должны пройти в три волны – сначала забастовка поездов и общественного транспорта, а уже во вторник к забастовке присоединятся несколько государственных служб – школы, больницы и детские сады, сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

А вот в среду профсоюзы призвали к полноценной всеобщей забастовке, что охватит все категории.

Что известно о забастовке в Бельгии?

Уже сегодня, в понедельник, национальная бельгийская железнодорожная компания SNCB запустит только два или даже один из трех запланированных поездов на некоторых линиях, а вот железнодорожные сообщения между Брюсселем и Парижем вообще отменены.

В среду не будут работать также два крупных бельгийских аэропорта – Брюссель – Завентем и Шарлеруа. Несмотря на то, что в понедельник утром удалось достичь соглашения по бюджету на следующий год, забастовки все еще состоятся.

Благодаря сокращению государственных расходов и повышению налогов на покупку акций, авиабилеты и природный газ правительство надеется уменьшить дефицит государственного бюджета на 9,2 миллиарда евро до 2029 года, пишет The Brussels Times.

Бельгия имеет один из крупнейших долгов в Евросоюзе – наряду с Грецией, Италией и Францией. Поэтому правительство страны пытается ввести серьезные меры жесткой экономии через проведение реформ на рынке труда.

Это обращение к премьер-министру Де Вевера и всего правительства с просьбой прекратить ликвидацию социальных программ,

– заявили в пресс-релизе профсоюзов.

И предыдущие забастовки, состоявшиеся в октябре, дали весьма неоднозначные результаты. Тогда несколько десятков тысяч протестующих прошли по улицам Брюсселя с протестом против "жесткого" сокращения бюджета.

