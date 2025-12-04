Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ецгастіѵ.
Как она это объяснила?
Федерика Могерини написала заявление об отставке на фоне дела в отношении нее о мошенничестве со средствами Европейского Союза.
Согласно высочайшей строгости и справедливости, с которыми я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила подать в отставку с должности ректора,
– написала она в своем заявлении после заседания Исполнительного комитета Колледжа.
По ее словам, она уверена в том, что правильность действий колледжа будет подтверждена, а также отметила, что "полностью будет сотрудничать с властью".
Что этому предшествовало?
Во вторник, 2 декабря, в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге были проведены обыски в рамках расследования возможного мошенничества со средствами ЕС. После правоохранители задержали трех человек.
Среди них оказалась вышеупомянутая Федерика Могерини. Другие два человека – неназванный менеджер Колледжа Европы и бывший генсекретарь Европейской службы внешних дел, дипломат Стефано Саннино.