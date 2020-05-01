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      Ослабление карантина в Черкассах: Зеленский передал "пламенный привет" мэру Бондаренко

      - Читати новину українською
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Ослабление карантина в Черкассах является попыткой местной власти заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.

      Так считает президент Владимир Зеленский. Он в своем традиционном обращении к украинцам 1 мая передал "пламенный привет" мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, пишет 24 канал.

      Отдельный пламенный привет лично от президента, МВД и СБУ хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собрались смягчать карантинные мероприятия с 1 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города,
      – подчеркнул глава государства.

      Он добавил, что это будет иметь юридические последствия и попросил других представителей местной власти в Украине "не заниматься самодеятельностью".

      "На будущее это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу жизни людей", – сказал Зеленский.

      Новость дополняется..

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Черкасс Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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