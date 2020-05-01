Вы заигрались, – Аваков обратился к мэру Черкасс
В Черкассах городская власть решила самовольно ослабить карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение идет вразрез с постановлениями Кабмина. Следовательно, в полиции уже открыли из-за этого уголовное производство, в Черкассы экстренно выехал министр здравоохранения Максим Степанов, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.
Он пообещал жесткую реакцию на действия местной власти со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится на странице Авакова в твиттере.
Обратите внимание Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах
Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!
– написал он.
Заметим, что в Черкассах полицейские мобильные группы будут контролировать деятельность представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования карантина – привлекать нарушителей к административной ответственности.
По факту ослабления карантина в Черкассах правоохранители уже открыли уголовное производство.
Что известно об ослаблении карантина в Черкассах:
- 30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая.
- Исполнительный комитет разрешил работу магазинов, продающих непродовольственные товары, открывает цветочные и книжные магазины.
- Восстанавливают работу мастерские по ремонту обуви, одежды и тому подобное.
- Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по оказанию услуг по уходу за животными.
- Будут работать рынки, ярмарки, а также – летние площадки ресторанов.
- Также сняты ограничения на пользование общественным транспортом.
Какова ситуация с коронавирусом в Черкасской области?
По состоянию на 1 мая там зафиксировано 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и один летальный случай. В целом от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе умерли 9 человек. Выздоровели 63 пациента.