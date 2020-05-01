Вы заигрались, – Аваков обратился к мэру Черкасс

В Черкассах городская власть решила самовольно ослабить карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение идет вразрез с постановлениями Кабмина. Следовательно, в полиции уже открыли из-за этого уголовное производство, в Черкассы экстренно выехал министр здравоохранения Максим Степанов, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.

Он пообещал жесткую реакцию на действия местной власти со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится на странице Авакова в твиттере.

Обратите внимание Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!

– написал он.

Заметим, что в Черкассах полицейские мобильные группы будут контролировать деятельность представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования карантина – привлекать нарушителей к административной ответственности.

По факту ослабления карантина в Черкассах правоохранители уже открыли уголовное производство.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Что известно об ослаблении карантина в Черкассах:

30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая.

Исполнительный комитет разрешил работу магазинов, продающих непродовольственные товары, открывает цветочные и книжные магазины.

Восстанавливают работу мастерские по ремонту обуви, одежды и тому подобное.

Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по оказанию услуг по уходу за животными.

Будут работать рынки, ярмарки, а также – летние площадки ресторанов.

Также сняты ограничения на пользование общественным транспортом.

Какова ситуация с коронавирусом в Черкасской области?

По состоянию на 1 мая там зафиксировано 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и один летальный случай. В целом от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе умерли 9 человек. Выздоровели 63 пациента.