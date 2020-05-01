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      Вы заигрались, – Аваков обратился к мэру Черкасс

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      Аваков обратился к мэру Черкасс из-за ослабления карантина
      Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

      В Черкассах городская власть решила самовольно ослабить карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение идет вразрез с постановлениями Кабмина. Следовательно, в полиции уже открыли из-за этого уголовное производство, в Черкассы экстренно выехал министр здравоохранения Максим Степанов, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.

      Он пообещал жесткую реакцию на действия местной власти со стороны правоохранительных органов. Об этом говорится на странице Авакова в твиттере.

      Обратите внимание Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

      Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!
      – написал он.

      Заметим, что в Черкассах полицейские мобильные группы будут контролировать деятельность представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования карантина – привлекать нарушителей к административной ответственности.

      По факту ослабления карантина в Черкассах правоохранители уже открыли уголовное производство.

      Что известно об ослаблении карантина в Черкассах:

      • 30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая.
      • Исполнительный комитет разрешил работу магазинов, продающих непродовольственные товары, открывает цветочные и книжные магазины.
      • Восстанавливают работу мастерские по ремонту обуви, одежды и тому подобное.
      • Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по оказанию услуг по уходу за животными.
      • Будут работать рынки, ярмарки, а также – летние площадки ресторанов.
      • Также сняты ограничения на пользование общественным транспортом.

      Какова ситуация с коронавирусом в Черкасской области?
      По состоянию на 1 мая там зафиксировано 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и один летальный случай. В целом от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе умерли 9 человек. Выздоровели 63 пациента.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости Черкасс Министерство внутренних дел Полиция Арсен Аваков
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