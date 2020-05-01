Ви загралися, – Аваков звернувся до мера Черкас

У Черкасах міська влада вирішила самовільно послабити карантинні обмеження, що введені через спалах коронавірусу в Україні. Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак у поліції вже відкрили через це кримінальне провадження, до Черкас екстрено виїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.

Він пообіцяв жорстку реакцію на дії місцевої влади з боку правоохоронних органів. Про це мовиться сторінці Авакова у твіттері.

Зверніть увагу Можуть бути катастрофічні наслідки, – Степанов про послаблення карантину у Черкасах

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!

– написав він.

Зауважимо, що у Черкасах поліцейські мобільні групи контролюватимуть діяльність представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування карантинних обмежень – притягуватимуть порушників до адмінвідповідальності.

За фактом послаблення карантину у Черкасах правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Що відомо про послаблення карантину у Черкасах:

30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину з 1 травня.

Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні.

Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо.

Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами.

Працюватимуть ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів.

Також зняті обмеження на користування громадським транспортом.

Яка ситуація з коронавірусом у Черкаській області?Станом на 1 травня там зафіксовані 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є і один летальний випадок. Загалом від ускладнень, спричинених інфекцією, у регіоні померли 9 людей. Одужали 63 пацієнтів.