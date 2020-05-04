Уряд дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів з 11 травня: що відомо

Уряд з 11 травня дозволив роботу закладів громадського харчування на виніс. Також запрацюють літні майданчики кафе та ресторанів, розташованих під відкритим небом.

Мовиться саме про заклади, зареєстровані, як оператори потужності. Про це наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Глава уряду додав, що це дасть можливість місцевій владі та правоохоронцям якісно контролювати дотримання карантинних заходів. Заклади громадського харчування зможуть закривати з урахуванням ситуації на місцях.

Однак, поки повністю скасувати карантин наразі неможливо, зазначив прем'єр Денис Шмигаль. У разі, якщо повністю скасувати усі обмеження – зусилля можуть бути зведеними нанівець.

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парки і сквери;

салони краси і перукарні;

літні майданчики кафе і ресторанів;

роботу нотаріусів та юристів

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї і бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки;

відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,

оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.

дозволили закладам громадського харчування реалізовувати продукцію "через віконце" самовивозу.

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