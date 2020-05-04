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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Україна розпочинає підготовку до виходу з карантину вже цього тижня, – Зеленський

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Пресслужба Володимира Зеленського

      Президент Володимир Зеленский заявив, що обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше. Але Україна упродовж тижня з 4 по 10 травня розпочинає підготовку до виходу з карантину.

      Про мовилося на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу. Відбувся захід під головуванням президента Володимира Зеленського, передає президентська пресслужба.

      Радимо ознайомитися Вихід з карантину в Україні: успіхи і недоліки протидії коронавірусу

      Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам,
      – зауважив Зеленський.

      Від додав, що Україна вже упродовж поточного тижня (4 – 10 травня) розпочинає підготовку до виходу з карантину. Як пояснив президент, бізнесу треба підготуватися до цього: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей.

      Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зі свого боку, зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття:

      • об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів),
      • салонів краси,
      • автосалонів,
      • музеїв,
      • бібліотек,
      • інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

      Кабмін розглядає також можливість відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів. Щоправда, місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

      До речі Підприємці влаштували протест на Банковій, а згодом рушили до будинку Зеленського: фото

      Зеленський також додав, послаблення карантинних заходів є потрібним для підтримки економіки України. Однак, у разі загострення епідеміологічної ситуації їх можуть посилити знову. Більше того, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
      • Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
      • З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.
      • Про послаблення карантину задового до його офіційного початку оголосили мери Черкас і Дніпра.
      • Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. 1 619 пацієнтам вдалося одужати. На жаль, 303 людини померли. 

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Президент України
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