Україна розпочинає підготовку до виходу з карантину вже цього тижня, – Зеленський

Президент Володимир Зеленский заявив, що обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше. Але Україна упродовж тижня з 4 по 10 травня розпочинає підготовку до виходу з карантину.

Про мовилося на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу. Відбувся захід під головуванням президента Володимира Зеленського, передає президентська пресслужба.

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Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам,

– зауважив Зеленський.

Від додав, що Україна вже упродовж поточного тижня (4 – 10 травня) розпочинає підготовку до виходу з карантину. Як пояснив президент, бізнесу треба підготуватися до цього: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зі свого боку, зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття:

об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів),

салонів краси,

автосалонів,

музеїв,

бібліотек,

інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Кабмін розглядає також можливість відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів. Щоправда, місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

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Зеленський також додав, послаблення карантинних заходів є потрібним для підтримки економіки України. Однак, у разі загострення епідеміологічної ситуації їх можуть посилити знову. Більше того, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки . Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.

Про послаблення карантину задового до його офіційного початку оголосили мери Черкас і Дніпра .

і . Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. 1 619 пацієнтам вдалося одужати. На жаль, 303 людини померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу