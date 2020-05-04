Україна розпочинає підготовку до виходу з карантину вже цього тижня, – Зеленський
Президент Володимир Зеленский заявив, що обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше. Але Україна упродовж тижня з 4 по 10 травня розпочинає підготовку до виходу з карантину.
Про мовилося на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу. Відбувся захід під головуванням президента Володимира Зеленського, передає президентська пресслужба.
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Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас тільки завдяки вчасним карантинним заходам,
– зауважив Зеленський.
Від додав, що Україна вже упродовж поточного тижня (4 – 10 травня) розпочинає підготовку до виходу з карантину. Як пояснив президент, бізнесу треба підготуватися до цього: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зі свого боку, зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття:
- об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів),
- салонів краси,
- автосалонів,
- музеїв,
- бібліотек,
- інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.
Кабмін розглядає також можливість відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів. Щоправда, місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.
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Зеленський також додав, послаблення карантинних заходів є потрібним для підтримки економіки України. Однак, у разі загострення епідеміологічної ситуації їх можуть посилити знову. Більше того, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.
Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
- З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.
- Про послаблення карантину задового до його офіційного початку оголосили мери Черкас і Дніпра.
- Станом на 4 травня в Україні підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. 1 619 пацієнтам вдалося одужати. На жаль, 303 людини померли.